Онук Мохаммеда Алі нокаутував суперника на турнірі з ММА (відео)

Спортсмен все ще виступає на аматорському рівні

У ніч на суботу, 8 квітня, у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств від промоушену Professional Fighters League (PFL), у карді якого виступив онук легенди боксу Мохаммеда Алі Бьяджо Алі Волш (3-1). Крім того, на цьому турнірі сенсаційну перемогу здобула українка Олена Колесник (8-5).

Бьяджо Алі Уолш здобув свою другу перемогу поспіль у PFL. Про це повідомляє пресслужба ліги у Twitter.

Онук легендарного боксера побився у PFL удруге і знову оформив нокаут у першому раунді. Ісайя Фігероа пропустив багато ударів від 24-річного Бьяджо, і на другій хвилині першого раунду рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Алі Волша технічним нокаутом.

Цікаво, що Бьяджо поки не переходив у профі, хоча за популярністю вже випередив багатьох професійних бійців ММА. Усі 4 поєдинки в змішаних єдиноборствах онук Мохаммеда Алі провів у любителях.

Раніше п’яного Олександра Ємельяненка помітили в аеропорту Єкатеринбургу.

Нагадаємо, дагестанський боєць UFC відмовився від росії. Спортсмен вже довгий час виступає за Велику Британію.