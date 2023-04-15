Замість фронту пішов у депутати: у мережі висміяли російського бійця ММА

Російський спортсмен хоче стати депутатом на окупованій території Донецької області

Відомий російський боєць ММА Володимир Мінєєв, який у жовтні минулого року заявляв, що піде воювати проти України, візьме участь у виборах депутатів у так звану "Народну раду ДНР".

Про це повідомляє прокремлівське видання ТАСС. У мережі лише посміялися з "бойового шляху" спортсмена.

"Володимир Мінєєв подав документи для участі в попередньому голосуванні. Він планує брати участь у виборах депутатів Народної ради ДНР", — розповів співрозмовник агентства ТАСС.

У мережі лише посміялися з російського спортсмена, який на своєму прикладі показав, що мобілізація у рф працює не для всіх. Користувачі зазначили, що "окопи для ваньок", а боєць ММА одразу "отримав повістку стати депутатом".

У мережі висміяли бійця ММА Володимира Мінєєва

У ході так званої часткової мобілізації в росії Мінєєв отримав повістку, проте пізніше спортсмен розповів, що не може вирушити на фронт через проблеми з документами.

Мінєєв відомий тим, що достроково переміг Магомеда Ісмаїлова у 2021 році. На його рахунку 16 перемог, 1 нічия та 1 поразка у ММА.

Раніше відомий російський боєць ММА Олександр Ємельяненко влаштував п’яний дебош в аеропорту.