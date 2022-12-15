Російський чемпіон різко передумав воювати в Україні

Спортсмен послався на нестачу документів

Російський боєць змішаних єдиноборств Володимир Мінєєв пояснив, чому він досі не воює у так званій "зоні спецоперації", попри те, що повістка прийшла йому ще у вересні.

Відповідний коментар чемпіон промоушена AMC Fight Nights Global дав в інтерв’ю Youtube-каналу "Ушатайка". Боєць розповів, що його не мобілізували, адже він нібито є "добровольцем".

"Мобілізовані – це ті люди, які отримали повістку та прийшли. Їх забрали у військкоматі, одягли, видали зброю, і вони вже поїхали в "учебку". З добровольцями, як у моєму випадку, проходить трішки інша історія. Після бою я проходив військово-медичну комісію, психологічне обстеження. Зараз ми чекаємо на деякі документи, які потрібно надати, для того, щоб мене внесли до списків військової частини. Це нормальна історія, це вимагає часу. Довідка про відсутність судимості робиться до трьох тижнів. Від моменту бою їх ще не пройшло", — сказав Мінєєв.

Додамо, напередодні Мінєєв переміг Фернандо Родрігеса за правилами кікбоксингу.

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