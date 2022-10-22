У Києві чемпіон ММА застрелив військовослужбовця-добровольця: подробиці

Інцидент стався посеред дня

У п’ятницю, 21 жовтня, у Києві на вулиці Академіка Глушкова троє зловмисників убили воїна-добровольця батальйону "Свобода" Олексія Щербину.

Як повідомив заступник голови політичної партії ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, троє чоловіків на автомобілі "Лексус" влаштували бійку із Щербиною через дорожній конфлікт, а потім дістали зброю і відкрили вогонь на поразку.

"У київському дворі. Серед білого дня. Стріляти у людини у військовій формі", — написав він і додав, що у загиблого залишилася дружина та маленька дитина.

Пізніше він оприлюднив імена зловмисників:

Ігнатенко Леонід Іванович (30.05.1982);

Котирло Ігор Валерійович (20.12.1998);

Вільцанюк В’ячеслав Володимирович (04.06.1996) (водій).

При цьому Вільцанюк є тренером зі змішаних єдиноборств (ММА), неодноразовим призером та чемпіоном боїв без правил. Саме його поліція вважає головним підозрюваним.

Крім того, у ЗМІ є інформація, що у 2020 році він проходив як фігурант у справі про шахрайство, а саме займався розлученням довірливих людей за схемою "ваш родич потрапив у біду".

Пресслужба поліції Києва ввечері 22 жовтня повідомила, що трійці зловмисників було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. Наголошується, що проти водія відкрито справу за ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство), а проти його пасажирів за ч. 4 ст. 296 (хуліганство).

В’ячеслав Вільцанюк

Тим часом нардеп Олександр Качура закликав покарати злочинців за всією суворістю закону.

"Я вже направив звернення до Генпрокурора з проханням взяти справу під особистий контроль. Слідкуватимемо, щоб ці покидьки не уникли покарання!", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, у Вінниці п’яний 35-річний чоловік забив до смерті власну 58-річну матір.