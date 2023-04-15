"Топчут учителей и жгут литературу": российский тренер поразил своими "знаниями" об Украине

В россии даже спортивные люди говорят по методичке кремля

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков отреагировал на решение Министерства молодежи и спорта Украины запретить украинским атлетам соревноваться с россиянами и белорусами.

Соответствующий комментарий тренера доступен на "Матч ТВ". Железняков цинично обвинил украинцев в русофобии до 24 февраля 2022 года (начало полномасштабного вторжения рф в Украину, — Ред.), позабыв, как россияне оккупировали Крым и часть Донбасса еще в 2014 году.

"А что, нас это должно удивлять? Они отменили у себя русский язык, хотя большинство в Украине разговаривало на русском языке. Они уничтожают свою православную церковь, топчут учителей за то, что они общаются на русском языке. Жгут литературу Лермонтова, Пушкина. Переименовывают улицы именами палачей.

И теперь после всего этого нас должно удивлять, что они своим спортсменам запретили соревноваться с нашими спортсменами? Ну, работают ребята и работают, понятное дело, по чьей указке – больших дядь с той стороны.

Меня это решение Минспорта Украины нисколько не удивило, пусть копают себе яму дальше. У них включилась откровенная русофобия, еще даже до СВО (так называемая "спецоперация", — Ред.). Все это очень печально", — заявил Железняков.

В сети отметили, что Железняков позабыл про 2014 год, когда россия начала агрессию против Украины.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оскорбил украинцев из-за данного запрета.

Напомним, российский фигурист жестко нахамил американцам, которые выступили против возвращения рф в международный спорт.