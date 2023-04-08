Чемпион мира в танцах на льду из рф оскорбил американских фигуристов

Известный российский фигурист, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Александр Жулин, выступавший в танцах на льду, нахамил американским фигуристам Адаму Риппону и Эшли Вагнер. Ранее бывшая жена Жулина Татьяна Навка высмеяла потенциальный бойкот Украины Олимпиады в Париже.

Соответствующий комментарий Жулина доступен на сайте "Матч ТВ". Жулин неадекватно отреагировал на критику со стороны американцев, которые выступают против возвращения российских спортсменов в международный спорт.

"Нашли у кого спросить мнение о нас. Эта Ева Риппон – это мальчик, которому член мешал докручивать прыжки, поэтому он никогда их не докручивал и ничего не добился.

Если бы он сделал вовремя операцию, назвался бы Евой Риппон, то гораздо лучше бы катался в женском одиночном катании.

Вторая девочка Эшли Вагнер тоже обижена богом. Здорово каталась, но прыгать не умела, не докручивала. Естественно, они ненавидят русских, докручивающих спортсменов.

Эти два человека – не самые сливки общества, чтобы иметь право что‑то судить про фигурное катание и про нашу великую страну. Поэтому мне на их мнение глубоко нас**ть", – сказал Жулин.

Бронзовая призерша ОИ в Сочи Вагнер и бронзовый призер ОИ в Пхенчхане Риппон в подкасте The Runthrough раскритиковали заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о критериях по допуску российских спортсменов до международных соревнований. По их словам, решение о допуске россиян даже в нейтральном статусе является спорным, так как атлеты живут в рф и финансируются за счет государства.

Ранее впервые за 23 года Украина выиграла медаль в соревнованиях спортивных пар. Виолетта Серова и Иван Хобта также блестяще выступили в короткой программе.