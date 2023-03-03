Укр

Грандиозный успех Украины! Наши фигуристы выиграли медаль чемпионата мира

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Грандиозный успех Украины! Наши фигуристы выиграли медаль чемпионата мира Новость обновлена 03 марта 2023, 10:14

Бронзовыми призерами стали Виолетта Серова и Иван Хобта

В канадском Калгари проходит юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. И есть потрясающие новости. Впервые за 23 года Украина выиграла медаль в соревнованиях спортивных пар.

Бронзовыми призерами чемпионата мира стали 16-летняя Виолетта Серова и 19-летний Иван Хобта. Ранее они исполнили свою короткую программу под хит "Весна" группы "Вопли Водоплясова".

"Бронза" на юниорском ЧМ-2023 — лучший результат для Украины за последние 23 года в соревнованиях спортивных пар. В последний раз украинские спортивные пары были в топ-3 в 2000 году. Тогда Алена Савченко и Станислав Морозов завоевали "золото", а Юлия Обертас и Дмитрий Паламарчук получили "серебро".

Кроме того, Украина впервые за восемь лет имеет медаль на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию. В последний раз это произошло в 2015 году, когда Александра Назарова и Максим Никитин получили "бронзу" в танцах на льду, сообщает "Суспільне Спорт".

Победителями ЧМ-2023 в Калгари стала американская пара София Барам/Даниэль Тюменцев. Вторую строчку заняли австралийцы Анастасия Голубева / Гектор Джотопулос Мур.

Ранее сообщалось, что Украинская федерация фигурного катания на коньках обвинила грузинскую сторону в потере моральных ориентиров.

Напомним, в боях на Донбассе погиб известный украинский фигурист.

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