Украинские фигуристы зажгли на чемпионате мира под "Вопли Видоплясова" (видео)

Украинцы заняли высокое место после короткой программы

В канадскому Калгари стартовал юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Накануне украинский фигурист Вадим Новиков стал победителем турнира среди юниоров Bellu Memorial в Бухаресте (Румыния).

Высокое четвертое место после первого дня соревнований в Канаде занимает украинская спортивная пара Виолетта Серова/Иван Хобта. Об этом сообщает НОК Украины в telegram.

Ученики Филиппа Залевского чисто, без ошибок, исполнили свою короткую композицию под хит "Весна" группы "Вопли Водоплясова". В начале выступления фигуристы продемонстрировали отличную тройную подкрутку, так же хорошо они справились с остальными элементами и набрали 58.47 баллов.

На лидирующие позиции вышла американская спортивная пара София Барам/Даниэль Тюменцев – 66.95. Второй результат у представителей Франции Оксаны Вуйламоз/Флавьена Жинио – 60.58, третьими идут австралийцы Анастасия Голубева/Гектор Гиотопулос Мур – 59.18.

Ранее сообщалось, что Украинская федерация фигурного катания на коньках обвинила грузинскую сторону в потере моральных ориентиров.

Напомним, в боях на Донбассе погиб известный украинский фигурист.