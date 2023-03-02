Українські фігуристи запалили на чемпіонаті світу під "Воплі Відоплясова" (відео)

Українці посіли високе місце після короткої програми

У канадському Калгарі стартував юніорський чемпіонат світу з фігурного катання. Напередодні український фігурист Вадим Новіков став переможцем турніру серед юніорів Bellu Memorial у Бухаресті (Румунія).

Високе четверте місце після першого дня змагань у Канаді посідає українська спортивна пара Віолетта Сєрова/Іван Хобта.

Учні Пилипа Залевського чисто, без помилок, виконали свою коротку композицію під хіт "Весна" гурту "Воплі Водоплясова". На початку виступу фігуристи продемонстрували відмінну потрійну підкрутку, так само добре вони впоралися з іншими елементами та набрали 58.47 балів.

На лідируючі позиції вийшла американська спортивна пара Софія Барам/Даніель Тюменцев – 66:95. Другий результат у представників Франції Оксани Вуйламоз/Флав’єна Жініо – 60.58, треті йдуть австралійці Анастасія Голубєва/Гектор Гіотопулос Мур – 59.18.

Раніше повідомлялося, що Українська федерація фігурного катання на ковзанах звинуватила грузинську сторону у втраті моральних орієнтирів.

Нагадаємо, у боях на Донбасі загинув відомий український фігурист.