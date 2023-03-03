Грандіозний успіх України! Наші фігуристи виграли медаль чемпіонату світу

Бронзовими призерами стали Віолетта Сєрова та Іван Хобта

У канадському Калгарі відбувається юніорський чемпіонат світу з фігурного катання. І є чудові новини. Вперше за 23 роки Україна виграла медаль у змаганнях спортивних пар.

Бронзовими призерами чемпіонату світу стали 16-річна Віолетта Сєрова та 19-річний Іван Хобта. Раніше вони виконали свою коротку програму під хіт "Весна" гурту "Воплі Водоплясова".

"Бронза" на юніорському ЧС-2023 – найкращий результат для України за останні 23 роки у змаганнях спортивних пар. Востаннє українські спортивні пари були у топ-3 у 2000 році. Тоді Олена Савченко та Станіслав Морозов завоювали "золото", а Юлія Обертас та Дмитро Паламарчук отримали "срібло".

Крім того, Україна вперше за вісім років має медаль на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання. Востаннє це сталося у 2015 році, коли Олександра Назарова та Максим Нікітін отримали "бронзу" у танцях на льоду, повідомляє "Суспільне Спорт".

Переможцями ЧС-2023 у Калгарі стала американська пара Софія Барам/Даніель Тюменцев. Другу сходинку зайняли австралійці Анастасія Голубєва/Гектор Джотопулос Мур.

Раніше повідомлялося, що Українська федерація фігурного катання на ковзанах звинуватила грузинську сторону у втраті моральних орієнтирів.

Нагадаємо, у боях на Донбасі загинув відомий український фігурист.