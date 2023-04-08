Чемпіон світу в танцях на льоду з рф образив американських фігуристів

Відомий російський фігурист, срібний та бронзовий призер Олімпійських ігор Олександр Жулін, який виступав у танцях на льоду, нахамив американським фігуристам Адаму Ріппону та Ешлі Вагнер. Раніше колишня дружина Жуліна Тетяна Навка висміяла потенційний бойкот України Олімпіади у Парижі.

Відповідний коментар Жуліна доступний на сайті "Матч ТВ". Жулін неадекватно відреагував на критику з боку американців, які виступають проти повернення російських спортсменів до міжнародного спорту.

"Знайшли у кого запитати думку про нас. Ця Єва Ріппон — це хлопчик, якому член заважав докручувати стрибки, тому він ніколи їх не докручував і нічого не домігся.

Якби він зробив вчасно операцію, назвався б Євою Ріппон, то набагато краще катався б у жіночому одиночному катанні.

Друга дівчинка Ешлі Вагнер теж скривджена богом. Здорово каталася, але стрибати не вміла, не докручувала. Звичайно, вони ненавидять російських спортсменів, що докручують.

Ці дві людини – не вершки суспільства, щоб мати право щось судити про фігурне катання і про нашу велику країну. Тому мені на їхню думку глибоко нас**ти”, – сказав Жулін.

Бронзова призерка ОІ у Сочі Вагнер та бронзовий призер ОІ у Пхенчхані Ріппон у підкасті The Runthrough розкритикували заяву Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про критерії щодо допуску російських спортсменів до міжнародних змагань. За їхніми словами, рішення про допуск росіян навіть у нейтральному статусі є спірним, оскільки атлети живуть у рф та фінансуються за рахунок держави.

Раніше вперше за 23 роки Україна виграла медаль у змаганнях спортивних пар. Віолетта Сєрова та Іван Хобта також блискуче виступили у короткій програмі.