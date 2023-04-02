Дружина Пєскова цинічно заявила, що відсутність українців на Олімпіаді ніхто не помітить

Колишня українська фігуристка продовжує працювати на російську пропаганду

Уродженка України, олімпійська чемпіонка у танцях на льоду Тетяна Навка, яка активно критикує Захід, цинічно заявила, що Олімпіада не помітить відсутність українських спортсменів, а ось через усунення росіян Ігри нібито втратять якість.

Відповідний коментар Навки можна прочитати на "Матч ТВ". Колишня спортсменка підтримує позицію МОК щодо України.

- Я згодна з МОК. Світовий спорт та олімпійський рух не постраждають від того, що Україна не братиме участі у змаганнях. А неучасть росії – найсильнішої спортивної держави у світі – з її великою кількістю сильних спортсменів позначиться на рівні та якості турнірів.

– Голос МОК зможе стати вирішальним?

— Дуже хочеться вірити в це, — сказала Навка.

Раніше український міністр Олег Немчінов повідомив, що українці не виступатимуть у відбіркових олімпійських змаганнях та інших турнірах за участю росіян. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на це заявив, що "якщо таке рішення буде реалізовано, це тільки нашкодить українській спортивній спільноті". Раніше МОК рекомендував допустити росіян та білорусів до міжнародних турнірів, але з деякими обмеженнями.