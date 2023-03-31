Не всі згодні бойкотувати міжнародні турніри

Відомий український підприємець, письменник, меценат Гарік Корогодський жорстко розкритикував останні заяви президента Національного олімпійського комітету (НОК) України, міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. Напередодні стало відомо, що протокольним рішенням Кабміну українським спортсменам заборонено брати участь у змаганнях, куди допущені росіяни та білоруси.

Відповідний пост Корогодський опублікував на telegram-каналі "ГАРІК ОЧКОЛЬЄ". У ньому меценат, який не соромився у висловлюваннях, поставив кілька риторичних питань Гутцайту, після чого назвав міністра "козо**бом", очевидно, маючи на увазі відомий жарт.

1. Хто дав вам право згадувати загиблих у Бахмуті? Відповідати не треба, питання риторичне.

2. Слова військових, справжніх – "ми воюємо, щоб ви жили. Спорт, мистецтво. Поки є тил – є за що воювати на фронті". А ви – ви не зробили свою роботу по недопуску росіян та білорусів і вистрілили у своїх? Відповідати не треба, питання риторичне.

3. Знаєте, хто найбільше зрадіє такому повороту? Пропагандисти двох країн. Яких? Відповідати не треба, питання риторичне.

4. Ви говорили в інтерв’ю, що Президент доручив вам берегти український спорт, що ви пишаєтесь нашими спортсменами, які "тримають із вами спортивний фронт". Який х** вас вкусив, що ви, заваливши свою роботу, почали бити своїх?

У мене ще багато питань, Вадиме. Але вистачить і цих. Ви, олімпійський чемпіон, наша гордість, щойно в**бали козу. І запам’ятають вас як козо**ба ", — написав Корогодський.

Раніше Гарік жорстко розкритикував Гутцайта за рекомендацію щодо бойкоту українцями змагань за участю представників країн-агресорів. До речі, бойкот турнірів не підтримали Федерація тенісу України та найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна.