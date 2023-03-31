Далеко не все согласны бойкотировать международные турниры

Известный украинский предприниматель, писатель, меценат Гарик Корогодский жестко раскритиковал последние заявления президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта. Накануне стало известно, что протокольным решением Кабмина украинским спортсменам запрещено участвовать в соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы.

Соответствующий пост Корогодский опубликовал на telegram-канале "ГАРІК ОЧКОЛЬЄ". В нем меценат, который не стеснялся в выражениях, задал несколько риторических вопросов Гутцайту, после чего назвал министра "козо*бом", очевидно, имея в виду известную шутку.

"1. Кто дал вам право упоминать погибших в Бахмуте? Отвечать не надо, вопрос риторический.

2. Слова военных, настоящих – "мы воюем, чтобы вы жили. Спорт, искусство. Пока есть тыл – есть за что воевать на фронте". А вы – вы не сделали свою работу по не допуску россиян и белорусов и выстрелили в своих? Отвечать не надо, вопрос риторический.

3. Знаете, кто больше всего обрадуется такому повороту? Пропагандисты двух стран. Каких? Отвечать не надо, вопрос риторический.

4. Вы говорили в интервью, что Президент поручил вам беречь украинский спорт, что вы гордитесь нашими спортсменами, которые "держат с вами спортивный фронт". Какой х** вас укусил, что вы, завалив свою работу, начали бить своих?

У меня еще много вопросов, Вадим. Но хватит и этих. Вы, олимпийский чемпион, наша гордость, только что в**бали козу. И запомнят вас как козо*ба", — написал Корогодский.

Ранее Гарик жестко раскритиковал Гутцайта за рекомендацию касательно бойкота украинцами соревнований с участием представителей стран-агрессоров. К слову, бойкот турниров не поддержали Федерация тенниса Украины и лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина.