Жена пескова цинично заявила, что отсутствие украинцев на Олимпиаде никто не заметит
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Бывшая украинская фигуристка продолжает работать на российскую пропаганду
Уроженка Украины, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая активно критикует Запад, цинично заявила, что Олимпиада не заметит отсутствие украинских спортсменов, а вот из-за отстранения россиян Игры якобы потеряют в качестве.
Соответствующий комментарий Навки доступен на "Матч ТВ". Бывшая спортсменка поддерживает позицию МОК касательно Украины.
– Я согласна с МОК. Всемирный спорт и олимпийское движение не пострадают от того, что Украина не будет участвовать в соревнованиях. А неучастие россии – сильнейшей спортивной державы в мире – с ее большим количеством сильных спортсменов скажется на уровне и качестве турниров.
– Голос МОК сможет стать решающим?
– Очень хочется в это верить, – сказала Навка.
Ранее украинский министр Олег Немчинов сообщил, что украинцы не будут выступать в отборочных олимпийских соревнованиях и других турнирах с участием россиян. Международный олимпийский комитет (МОК) на это заявил, что, "если такое решение будет реализовано, это только навредит украинскому спортивному сообществу". Ранее МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов к международным турнирам, но с некоторыми ограничениями.