Украинская теннисистка не сдержала слез во время гимна перед большим матчем (видео)

Спортсменка потерпела поражение

В пятницу, 14 апреля, в турецком Белеке стартовала встреча квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг между женскими сборными Украины и Чехии по теннису.

Как сообщает "Телеграф", во время исполнения гимна своей страны первый номер украинской команды Марта Костюк не выдержала эмоций и заплакала. Далее ее ожидал матч против Маркеты Вондроушовой.

Несмотря на то, что Костюк опережает соперницу почти на полсотню позиций в мировом рейтинге (38-я против 82-й), она проиграла с разгромным счетом 2:6, 1:6.

Поединок занял один час и 25 минут. В следующем матче на корт вышли украинка Катарина Завацкая и чешка Барбора Крейчикова. Также Украину в этом противостоянии представляют Даяна Ястремская и Людмила Киченок.

Победитель встречи сыграет в финальном розыгрыше турнира, которые состоится в ноябре 2023 года. Проигравшая команда примет участие в плей-офф.

Примечательно, что накануне матча сборной Украины стало известно о помолвке Людмилы Киченок с ее тренером и наставником Костюк Станиславом Хмарским.

Ранее самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина сыграла свой официальный матч после того, как у нее родилась дочь. Также Свитолина, Леся Цуренко и Марта Костюк предложили руководству WTA, как решить вопрос с отстранением игроков из рф и Беларуси.