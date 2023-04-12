Свитолина, Цуренко и Костюк предложили свой вариант касательно россиян в теннисе

Украинки считают, что в Туре должны играть только те россияне, которые осудили полномасштабное вторжение рф в Украину

Известные украинские теннисистки Элина Свитолина, Леся Цуренко и Марта Костюк предложили руководству WTA варианты решения вопроса с отстранением российских и белорусских игроков. Накануне Свитолина провела свой первый официальный матч после рождения дочери.

Порталу BTU стали известны подробности письма, с которым украинские спортсменки обратились к WTA после онлайн-встречи с руководством Тура. В первую очередь наши теннисистки попросили разъяснить слова CEO WTA Стива Саймона, что игроки из россии и Беларуси имеют право на поддержку войны. Кроме того, Свитолина, Цуренко и Костюк потребовали от российских и белорусских теннисисток публичной позиции касательно полномасштабного вторжения рф в Украину.

В письме украинских теннисисток указано следующее:

Каждый игрок из россии и Беларуси, который поддерживает вторжение в нашу страну или разделяет взгляды руководства своей страны в отношении Украины, должен быть отстранен от всех турниров, в которых участвуют украинцы.

Каждый игрок из россии и Беларуси, который осуждает вторжение в Украину, действия российской и белорусской армий на территории Украины, политику государственного руководства в отношении Украины, может продолжать соревноваться во всех без исключения турнирах.

Каждый игрок из россии и Беларуси, который по каким-то причинам не может публично высказать свое отношение к событиям в Украине или политике руководства своей страны, получает защищенный рейтинг и возвращается в тур только после полного окончания войны.

WTA должна публично и четко признать, что все слова Стива Саймона, Виктории Азаренко, Арины Соболенко, Дарьи Касаткиной, Вероники Кудерметовой и других представителей россии и Беларуси относительно поддержки игроков из Украины являются манипуляциями и не соответствуют действительности. А помощь, которую оказывают некоторым украинским игрокам, не связана с войной в Украине.

Отметим, ведущие теннисные организации WTA и ATP допускают россиян и белорусов на все соревнования под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что Британская ассоциация тенниса допустила россиян и белорусов к "Уимблдону".

Напомним, Федерация тенниса Украины не хочет бойкотировать турниры, где будут участвовать представители стран агрессоров. При этом Кабмин запретил украинским спортсменам соревноваться на турнирах, где будут представлены россияне и белорусы.