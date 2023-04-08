15-летняя украинка выиграла медаль на чемпионате мира по фехтованию

Спортсменка завоевала "бронзу"

15-летняя украинская фехтовальщица Анна Максименко стала бронзовым призером юниорского чемпионата мира по фехтованию на шпаге в Пловдиве (Болгария). Накануне цивилизованные страны начали массово отменять международные турниры из-за решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян и белорусов к соревнованиям под нейтральным флагом.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной федерации фехтования Украины в Facebook. К кадетскому "серебру" в Дубае-2022 Анна добавила юниорскую "бронзу" в Пловдиве.

Максименко одержала пять побед в шести матчах. В полуфинале украинка проиграла чемпионке мира среди кадетов в личном зачете 2021 года, действующей чемпионке Европы среди юниоров в команде Алиции Клашик из Польши – 9:15.

Эта медаль стала для Украины первой в индивидуальном зачете девушек за последние восемь лет. Кроме того, это первая награда сборной Украины на этом турнире.

Напомним, что ранее в этом году 15-летняя воспитанница Львовской школы фехтования (тренеры Зоряна Семеряк, Андрей Орликовский) добыла в борьбе две "бронзы" (личную и командную) кадетского чемпионата Европы, а также завершила на первом месте в рейтинге Европейский кадетский цикл 2022/23.

Ранее сообщалось, что Финляндия отменила международный турнир по фехтованию из-за потенциального участия россиян.