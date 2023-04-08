15-річна українка виграла медаль на чемпіонаті світу з фехтування

Спортсменка виборола "бронзу"

15-річна українська фехтувальниця Анна Максименко стала бронзовим призером юніорського чемпіонату світу з фехтування на шпазі у Пловдіві (Болгарія). Напередодні цивілізовані країни почали масово скасовувати міжнародні турніри через рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) про допуск росіян та білорусів до змагань під нейтральним прапором.

Про це повідомляє пресслужба Національної федерації фехтування України у Facebook. До кадетського "срібла" у Дубаї-2022 Анна додала юніорську "бронзу" у Пловдіві.

Максименко здобула п’ять перемог у шести матчах. У півфіналі українка програла чемпіонці світу серед кадетів в особистому заліку 2021 року, чинній чемпіонці Європи серед юніорів у команді Аліції Клашик із Польщі – 9:15.

Ця медаль стала для України першою в індивідуальному заліку дівчат за останні вісім років. Окрім того, це перша нагорода збірної України на цьому турнірі.

Нагадаємо, що раніше цього року 15-річна вихованка Львівської школи фехтування (тренери Зоряна Семеряк, Андрій Орліковський) виборола дві "бронзи" (особисту та командну) кадетського чемпіонату Європи, а також завершила на першому місці в рейтингу Європейський кадетський цикл 2022 /23.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія скасувала міжнародний турнір з фехтування через потенційну участь росіян.