Світоліна, Цуренко та Костюк запропонували свій варіант щодо росіян у тенісі

Українки вважають, що в Турі мають грати лише ті росіяни, які засудили повномасштабне вторгнення рф в Україну

Відомі українські тенісистки Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Марта Костюк запропонували керівництву WTA варіанти вирішення питання з усуненням російських та білоруських гравців. Напередодні Світоліна провела свій перший офіційний матч після народження доньки.

Порталу BTU стали відомі подробиці листа, з яким українські спортсменки звернулися до WTA після онлайн-зустрічі з керівництвом Тура. Насамперед наші тенісистки попросили роз’яснити слова CEO WTA Стіва Саймона, що гравці з росії та Білорусі мають право на підтримку війни. Крім того, Світоліна, Цуренко та Костюк зажадали від російських та білоруських тенісисток публічної позиції щодо повномасштабного вторгнення рф в Україну.

У листі українських тенісисток зазначено таке:

Кожен гравець з росії та Білорусі, який підтримує вторгнення в нашу країну або поділяє погляди керівництва своєї країни щодо України, має бути усунений від усіх турнірів, у яких беруть участь українці.

Кожен гравець із росії та Білорусі, який засуджує вторгнення в Україну, дії російської та білоруської армій на території України, політику державного керівництва щодо України, може продовжувати змагатися у всіх без винятку турнірах.

Кожен гравець з росії та Білорусі, який з якихось причин не може публічно висловити своє ставлення до подій в Україні чи політики керівництва своєї країни, отримує захищений рейтинг та повертається до туру лише після повного закінчення війни.

WTA має публічно і чітко визнати, що всі слова Стіва Саймона, Вікторії Азаренко, Аріни Соболенко, Дарії Касаткіної, Вероніки Кудерметової та інших представників росії та Білорусі щодо підтримки гравців з України є маніпуляціями та не відповідають дійсності. А допомога, яку надають деяким українським гравцям, не пов’язана із війною в Україні.

Зазначимо, провідні тенісні організації WTA та ATP допускають росіян та білорусів на всі змагання під нейтральним прапором.

Раніше повідомлялося, що Британська асоціація тенісу допустила росіян та білорусів до "Вімблдону".

Нагадаємо, Федерація тенісу України не хоче бойкотувати турніри, де братимуть участь представники країн агресорів. При цьому Кабмін заборонив українським спортсменам змагатися на турнірах, де будуть представлені росіяни та білоруси.