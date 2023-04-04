13 місяців без тенісу: Світоліна провела перший матч після народження доньки (відео)

Найтитулованіша українська тенісистка повернулася у професійний спорт

У понеділок, 3 квітня, українська тенісистка Еліна Світоліна вперше вийшла на корт після народження доньки Скай, яка з’явилася на світ у жовтні 2022 року.

28-річна українка відновила свій виступ у турі на ґрунтовому турнірі WTA 500 у Чарльстоні (США). У першому раунді Еліна зіграла проти представниці Казахстану Юлії Путінцевої (№47 WTA), передає пресслужба турніру в Чарльстоні у Twitter.

У 1/32 фіналу Еліна в 3-сетовому поєдинку поступилася Юлії з рахунком 7:6 (7:3), 2:6, 4:6. Гра тривала майже три години. Українка п’ять разів подала навиліт, припустилася трьох подвійних помилок і реалізувала чотири брейк-пойнти з 11. На рахунку Путінцевої два ейси, дві подвійні помилки та сім реалізованих брейк-пойнтів з 24.

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Нагадаємо, Еліна відкрито виступила проти позиції голови Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, який разом із Кабміном хоче заборонити українським спортсменам виступати на міжнародних турнірах за участю росіян. Раніше Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити представників країн-агресорів до змагань у нейтральному статусі та з іншими обмеженнями.