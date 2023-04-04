13 месяцев без тенниса: Свитолина провела первый матч после рождения дочери (видео)

Самая титулованная украинская теннисистка вернулась в профессиональный спорт

В понедельник, 3 апреля, украинская теннисистка Элина Свитолина впервые вышла на корт после рождения дочери Скай, которая появилась на свет в октябре 2022 года.

28-летняя украинка возобновила свое выступление в туре на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США). В первом раунде Элина сыграла против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой (№47 WTA), передает пресс-служба турнира в Чарльстоне в Twitter.

В 1/32 финала Элина в 3-сетовом поединке уступила Юлии со счетом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6. Игра продлилась почти три часа. Украинка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Путинцевой два эйса, две двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 24.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Напомним, Элина открыто выступил против позиции главы Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта, который вместе с Кабмином хочет запретить украинским спортсменам выступать на международных турнирах с участием россиян. Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить представителей стран-агрессоров к соревнованиям в нейтральном статусе и с другими ограничениями.