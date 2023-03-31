В Україні назвали аморальним рішення про допуск росіян на Вімблдон-2023

У 2023 році росіяни та білоруси, схоже, виступлять на головному трав’яному турнірі сезону

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Британської асоціації тенісу допустити росіян та білорусів до "Вімблдону", а також інших турнірів у нейтральному статусі. Напередодні Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників країн-агресорів до міжнародних турнірів, але з деякими обмеженнями.

Відповідний пост Кулеба написав у Twitter. Він розкритикував організаторів Турніру великого Шолома в Вімблдоні, назвавши їхнє рішення аморальним. Додамо, що Британська асоціація тенісу перебувала під тиском тенісних організацій WTA та ATP, які погрожували британцям позбавленням усіх турнірів у разі повторного усунення росіян.

"Рішення "Вімблдону" дозволити російським та білоруським гравцям змагатися аморально. Чи припинила Росія свою агресію, чи звірства? Ні, просто "Вімблдон" вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину. Я закликаю уряд Великої Британії відмовити їх гравцям у візах", — написав Кулеба.

Нагадаємо, рік тому "Вімблдон" став єдиним ТВШ, який не допустив росіян. У 2023 році росіян допустять на турнір, проте вони будуть зобов’язані підписати "декларацію про нейтралітет".

Раніше повідомлялося, що українська влада заборонила нашим спортсменам виступати на змаганнях за участю представників країн-агресорів. Далеко не всі згодні з таким рішенням Кабміну.