В Украине назвали аморальным решение о допуске россиян на Уимблдон-2023

В 2023 году россияне и белорусы, похоже, выступят на главном травяном турнире сезона

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Британской ассоциации тенниса допустить россиян и белорусов к "Уимблдону", а также другим турнирам в нейтральном статусе. Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) призвал допустить представителей стран-агрессоров к международным турнирам, но с некоторыми ограничениями.

Соответствующий пост Кулеба написал в Twitter. Он раскритиковал организаторов Турнира большого Шлема в Уимблдоне, назвав их решение аморальным. Добавим, что Британская ассоциация тенниса находилась под давлением теннисных организаций WTA и ATP, которые пригрозили британцам лишением всех турниров в случае повторного отстранения россиян.

"Решение "Уимблдона" позволить российским и белорусским игрокам соревноваться аморально. Прекратила ли Россия свою агрессию или зверства? Нет, просто "Уимблдон" решил пойти навстречу двум соучастникам преступления. Я призываю правительство Великобритании отказать их игрокам в визах", – написал Кулеба.

Напомним, год назад "Уимблдон" стал единственным ТБШ, который не допустил россиян. В 2023 году россиян допустят на турнир, однако они будут обязаны подписать "декларацию о нейтралитете".

Ранее сообщалось, что украинские власти запретили нашим спортсменам выступать на соревнованиях с участием представителей стран-агрессоров. Далеко не все согласны с таким решением Кабмина.