росію публічно принизили у міжнародному тенісі

Росіяни так і не побачили трофей, попри перемогу

Чоловіча збірна росії перемогла на Кубку Девіса у 2021 році, проте не отримала сам трофей через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

На це поскаржився президент Федерації тенісу росії (ФТР) Шаміль Тарпіщев. Про це повідомляє stolica-s.su.

"Востаннє нам не віддали кубок. Так, ми його виграли, перемігши у фіналі Хорватію, але через певні причини трофей не стали передавати росії. Втім, це другорядне, головне, що є титул.

Загалом 2021 рік для російського тенісу видався дуже успішним. Ми тоді виграли практично все! Жодна країна не може похвалитися подібними результатами", – заявив Тарпіщев.

Зазначимо, що збірна рф у 2021 році втретє в історії виграла Кубок Девіса у складі з Данилом Медведєвим, Андрієм Рубльовим, Асланом Карацевим, Кареном Хачановим та Євгеном Донським. У фіналі росіяни переграли команду Хорватії (2:0).

Довідка: Кубок Девіса — найбільші міжнародні командні змагання у чоловічому тенісі.

Нагадаємо, теніс один із небагатьох видів спорту, де росіяни вільно змагаються на міжнародному рівні під нейтральним прапором. Від командних турнірів росіяни усунуті. Нещодавно в українському тенісі спалахнув скандал. Національний олімпійський комітет України рекомендував українським спортсменам не брати участь у змаганнях, де виступають представники країн-агресорів. Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна, а також відомі тенісні меценати жорстко розкритикували цю ініціативу НОК.