Українська грація "запалила" на міжнародному турнірі під "Стефанію" (відео)

У Болгарії тріумфувала місцева спортсменка

Українська гімнастка Христина Погранична здобула "бронзу" у багатоборстві на міжнародному турнірі в Софії (Болгарія). Напередодні юні українські грації викликали фурор на змаганнях в Іспанії.

Про це повідомляє офіційна сторінка Федерації художньої гімнастики України у Facebook. 19-річна українська гімнастка поступилася Єві Брезалієвій та Тетяні Воложаніній з Болгарії.

До речі, українка у вправах з обручем виступила під ремікс пісні "Стефанія" українського гурту Kalush Orchestra.

Інші виступи Пограничної:

Художня гімнастика. Міжнародний турнір Софія 2023. Індивідуальні вправи. Багатоборство

Єва Брезалієва (Болгарія) — 129,550. Тетяна Воложаніна (Болгарія) — 123,200 Христина Погранична (Україна) — 122,150

Ще одна українка Поліна Городнича посіла сьоме місце, набравши у сумі 112,100 балів.

Турнірне становище гімнасток у багатоборстві

Раніше повідомлялося, що українські художні гімнастки здобули срібні нагороди у груповому багатоборстві на міжнародному турнірі у Марбельї (Іспанія). Нагадаємо, наші гімнастки успішно виступили на турнірі у Тарту (Естонія).