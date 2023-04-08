Українська грація "запалила" на міжнародному турнірі під "Стефанію" (відео)
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У Болгарії тріумфувала місцева спортсменка
Українська гімнастка Христина Погранична здобула "бронзу" у багатоборстві на міжнародному турнірі в Софії (Болгарія). Напередодні юні українські грації викликали фурор на змаганнях в Іспанії.
Про це повідомляє офіційна сторінка Федерації художньої гімнастики України у Facebook. 19-річна українська гімнастка поступилася Єві Брезалієвій та Тетяні Воложаніній з Болгарії.
До речі, українка у вправах з обручем виступила під ремікс пісні "Стефанія" українського гурту Kalush Orchestra.
Інші виступи Пограничної:
Художня гімнастика. Міжнародний турнір Софія 2023. Індивідуальні вправи. Багатоборство
- Єва Брезалієва (Болгарія) — 129,550.
- Тетяна Воложаніна (Болгарія) — 123,200
- Христина Погранична (Україна) — 122,150
Ще одна українка Поліна Городнича посіла сьоме місце, набравши у сумі 112,100 балів.
Раніше повідомлялося, що українські художні гімнастки здобули срібні нагороди у груповому багатоборстві на міжнародному турнірі у Марбельї (Іспанія). Нагадаємо, наші гімнастки успішно виступили на турнірі у Тарту (Естонія).