Померла легенда світової художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна

Не стало знаменитого тренера та основоположниці художньої гімнастики в Україні

На 92 році життя зупинилося серце легенди світової художньої гімнастики, Героя України, члена Виконкому Національного олімпійського комітету (НОК) України, заслуженого тренера України Альбіни Миколаївни Дерюгіної. Напередодні українські гімнастки успішно виступили на міжнародному турнірі в Іспанії.

Про смерть Дерюгіної повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України у Facebook. За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи, примножуючи спортивну славу України.

Альбіна Дерюгіна прийшла до художньої гімнастики на зорі її зародження та вважається основоположницею цього виду спорту в Україні. Сьогодні її вихованки відомі у всьому світі, а міцний фундамент, який вона заклала, дозволяє виводити на п’єдестал пошани все нові та нові таланти України, зберігаючи неповторний стиль української школи художньої гімнастики.

"Від імені всієї олімпійської сім’ї висловлюємо щирі співчуття сім’ї, друзям, колегам та вихованкам Альбіни Миколаївни", — йдеться у повідомленні НОК України.

Нагадаємо, українські художні гімнастки здобули срібні нагороди у груповому багатоборстві на міжнародному турнірі в іспанській Марбельї.

Раніше повідомлялося про успішний виступ наших гімнасток на турнірі в Естонії.