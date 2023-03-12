Українські грації вибороли "срібло" у групових вправах на етапі Гран-прі (відео)

Українські гімнастки блискуче виступили в Іспанії

Українські художні гімнастки здобули срібні нагороди у груповому багатоборстві на міжнародному турнірі в іспанській Марбельї. Напередодні наші грації вдало виступили на турнірі у Тарту (Естонія).

Про це повідомляє пресслужба Федерації художньої гімнастики України у Facebook. Українки не зуміли виграти нагороди в особистому багатоборстві.

За дві вправи наша команда набрала 64,350 балів. Призерами у складі "Жовто-синіх" стали: Анастасія Возняк, Єва Мелещук, Марія Височанська, Діана Баєва, Дар’я Дуда, Єлизавета Азза. "Золото" у командних вправах виграла команда Болгарії, а "бронзу" — збірна Португалії.

Крім того, стали відомі призери у багатоборстві. Українки Вікторія Онопрієнко та Поліна Городнича посіли 5-те та 11-те місця відповідно. У неділю, 12 березня, дівчата будуть змагатися за нагороди в окремих видах.

Виступ збірної України з п'ятьма обручами

Виступ збірної України з трьома стрічками та двома м'ячами

"Вітаємо нашу збірну команду у групових вправах, тренерів і всіх, хто працює з командою зі сріблом у багатоборстві. Вболіваємо далі", — зазначили у Федерації.

Раніше чемпіонка світу та Європи з художньої гімнастики Наталія Годунко показала свої медалі, вага яких склала 25 кг.

Нагадаємо, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року з художньої гімнастики Анна Різатдінова зізналася, що її мати стала жертвою кремлівської пропаганди.