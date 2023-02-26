Українські грації зібрали врожай медалей на міжнародному турнірі (відео)

Наші гімнастки успішно виступили на турнірі у Тарту (Естонія)

У неділю, 26 лютого, тріумфально для збірної України завершився перший етап Гран-Прі цього сезону "Miss Valentine 2023". Напередодні український гімнаст Ілля Ковтун виграв перше "золото" у новому сезоні на етапі Кубка світу у Німеччині.

Про це повідомляє пресслужба Федерації художньої гімнастики України у Facebook. Останній день змагань приніс нашій команді 7 нагород на дорослому рівні.

Лідер нашої збірної Вікторія Онопрієнко здобула дві золоті медалі (багатоборство, обруч), дві срібні (булави, стрічка) та бронзову (м’яч).

Поліна Городнича стала бронзовою призеркою у багатоборстві, а також посіла третє місце у вправах зі стрічкою. До речі, для Поліни це був дебют на рівні Гран-прі.

Додамо, що Онопрієнко визнали Міс Фотогенічність змагань, а нашу суддю Юлію Атрушкевич — Міс Суддею.

"Вітаємо наших гімнасток, тренерів, суддів, лікарів і всю команду із завершенням виступів на першому етапі Гран-Прі в цьому сезоні "Miss Valentine 2023", — йдеться у повідомленні Федерації.

Раніше українська гімнастка показала всі свої медалі, вага яких становила близько 25 кг.

Нагадаємо, російські окупанти вбили юну українську гімнастку у Маріуполі.