Украинские грации собрали урожай медалей на международном турнире (видео)

Наши гимнастки успешно выступили на турнире в Тарту (Эстония)

В воскресенье, 26 февраля, триумфально для сборной Украины завершился первый этап Гран-При в этом сезоне "Miss Valentine 2023". Накануне украинский гимнаст Илья Ковтун выиграл первое "золото" в новом сезоне на этапе Кубка мира в Германии.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации художественной гимнастики Украины в Facebook. Последний соревновательный день принес нашей команде 7 наград на взрослом уровне.

Лидер нашей сборной Виктория Оноприенко завоевала две золотые медали (многоборье, обруч), две серебряные (булавы, лента) и бронзовую (мяч).

Полина Городнича стала бронзовым призером многоборья, а также заняла третье место в упражнениях с лентой. К слову, для Полины это был дебют на уровне Гран-при.

Добавим, что Оноприенко признали Мисс Фотогеничность соревнований, а нашу судью Юлию Атрушкевич — Мисс Судьей.

"Поздравляем наших гимнасток, тренеров, судей, врачей и всю команду с завершением выступлений на первом этапе Гран-При в этом сезоне "Miss Valentine 2023", — гласит сообщение Федерации.

Ранее украинская гимнастка показала все свои медали, вес которых составил около 25 кг.

Напомним, российские оккупанты убили юную украинскую гимнастку в Мариуполе.