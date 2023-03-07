Не дивіться їй у паспорт! 47-річна гімнастка виграла медаль Кубка світу

Оксана Чусовітіна показує неймовірні результати вже три десятиліття

Олімпійська чемпіонка 1992 року зі спортивної гімнастики Оксана Чусовітіна, яка виступає за Узбекистан, виборола бронзу в опорному стрибку на другому етапі Кубка світу, який пройшов у Досі. Раніше в Катарі українська гімнастка Ганна Лащевська виграла змагання у вправах на різновисоких брусах.

Як повідомляє "Чемпіонат", у фіналі 47-річна гімнастка набрала 12,916 бала. Переможницею етапу Кубка світу в Досі в опорному стрибку стала Колін Дев’яр із Франції, яка набрала 13,800 бала. "Срібло" у Камілі Расмуссен із Данії (13,333).

Чусовітіна здобула "бронзу" в опорному стрибку на другому поспіль етапі Кубка світу. Тиждень тому вона піднялася на п’єдестал пошани у Котбусі.

Оксана Чусовітіна виступала на восьми Олімпійських іграх і після Токіо-2020 думала завершити спортивну кар’єру. Але минулого року повернулася та виграла два етапи Кубка світу, а ще на одному стала другою.

Унікальність досягнень Чусовітіна в тому, що більшість гімнасток виступає до 30 років. А Оксані вже під 50, але вона досі конкурентна.

Оксана Чусовітіна почала виступати ще за СРСР, у складі Об’єднаної команди виграла Олімпіаду-1992. Після розпаду Союзу гімнастка представляла рідний Узбекистан, проте хвороба сина змусила її виїхати. Алішеру поставили страшний діагноз – лейкемія. На лікування потрібно було 120 тисяч доларів. Сім’я продала квартиру та дві машини та переїхала до Німеччини боротися за життя сина.

Німці врятували Алішера, а Оксана почала виступати за цю країну. І виграла у Пекіні-2008 олімпійське "срібло". Віддячивши Німеччині за допомогу синові, Оксана повернулася на батьківщину та продовжує виступати під прапором Узбекистану.

Нагадаємо, на ЧС-2022 зі спортивної гімнастики українець Ігор Радівілов виграв медаль у своїй коронній вправі — опорному стрибку.