Не смотрите ей в паспорт! 47-летняя гимнастка выиграла медаль Кубка мира

Оксана Чусовитина показывает невероятные результаты уже три десятилетия

Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, завоевала бронзу в опорном прыжке на втором этапе Кубка мира, который прошел в Дохе. Ранее в Катаре украинская гимнастка Анна Лащевская выиграла соревнования в упражнениях на разновысоких брусьях.

Как сообщает "Чемпионат", в финале 47-летняя гимнастка набрала 12,916 балла. Победительницей этапа Кубка мира в Дохе в опорном прыжке стала Колин Девьяр из Франции, набравшая 13,800 балла. "Серебро" у Камилы Расмуссен из Дании (13,333).

Чусовитина завоевала "бронзу" в опорном прыжке на втором подряд этапе Кубка мира. Неделю назад она поднялась на пьедестал почета в Котбусе.

Оксана Чусовитина выступала на восьми Олимпийских играх и после Токио-2020 подумывала завершить спортивную карьеру. Но в прошлом году вернулась и выиграла два этапа Кубка мира, а еще на одном стала второй.

Уникальность достижений Чусовитиной в том, что большинство гимнасток выступает до 30 лет. А Оксане уже под 50, но она до сих пор конкурентноспособна.

Оксана Чусовитина начала выступать еще за СССР, в составе Объединенной команды выиграла Олимпиаду-1992. После распада Союза гимнастка представляла родной Узбекистан, однако болезнь сына вынудила ее уехать. Алишеру поставили страшный диагноз – лейкемия. На лечение нужно было 120 тысяч долларов. Семья продала квартиру и две машины и переехала в Германию бороться за жизнь сына.

Немцы спасли Алишера, а Оксана начала выступать за эту страну. И выиграла в Пекине-2008 олимпийское "серебро". Отблагодарив Германию за помощь сыну, Оксана вернулась на родину и продолжает выступать под флагом Узбекистана.

Напомним, на ЧМ-2022 по спортивной гимнастике украинец Игорь Радивилов выиграл медаль в своем коронном упражнении — опорном прыжке.