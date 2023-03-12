Украинские грации завоевали "серебро" в групповых упражнениях на этапе Гран-при (видео)

Украинские гимнастки блистательно выступили в Испании

Украинские художественные гимнастки завоевали серебряные награды в групповом многоборье на международном турнире в испанской Марбелье. Накануне наши грации удачно выступили на турнире в Тарту (Эстония).

Об этом сообщает пресс-служба Федерации художественной гимнастики Украины в Facebook. Украинки не сумели выиграть награды в личном многоборье.

За два упражнения наша команда набрала 64,350 балла. Призерами в составе "Желто-синих" стали: Анастасия Возняк, Ева Мелещук, Мария Высочанская, Диана Баева, Дарья Дуда, Елизавета Азза. "Золото" в командных упражнениях выиграла команда Болгарии, а "бронзу" — сборная Португалии.

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Кроме того, стали известны призеры в многоборье. Украинки Виктория Оноприенко и Полина Городничая заняли 5-е и 11-е места соответственно. В воскресенье, 12 марта, девушки сразятся за награды в отдельных видах.

"Поздравляем нашу сборную команду в групповых упражнениях, тренеров и всех работающих с командой с серебром в многоборье. Болеем дальше", — отметили в Федерации.

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