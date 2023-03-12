Юні українські гімнастки викликали фурор в Іспанії (відео)

Українки успішно виступили на міжнародному турнірі в Іспанії

У неділю, 12 березня, українські художні гімнастки здобули кілька медалей на міжнародному турнірі в іспанській Марбельї серед юніорок. Напередодні наші спортсменки виграли "срібло" в Іспанії у групових вправах.

Про це повідомляє пресслужба Федерації художньої гімнастики України у Facebook. На рахунку нашої команди чотири золоті та одна срібна нагороди.

Таїсія Онофрійчук виграла три "золота": у багатоборстві, з обручем та м’ячем. А Катерина Цема здобула золоту нагороду у вправах з булавами та "срібло" зі стрічкою.

"Вітаємо наших юніорок та тренерів з 5 медалями на Міжнародному турнірі в Марбельї "Кубок Андалусії 2023"!" — привітали спортсменок у Федерації.

На офіційному YouTube-каналі Федерації художньої гімнастики України доступні відео з виступами Онофрійчук та Цеми.

Раніше чемпіонка світу та Європи з художньої гімнастики Наталія Годунко показала всі свої медалі, вага яких становила майже 25 кг.

Нагадаємо, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року з художньої гімнастики Анна Різатдінова зізналася, що її мати стала жертвою кремлівської пропаганди.