Юные украинские гимнастки произвели фурор в Испании (видео)

Украинки успешно выступили на международном турнире в Испании

В воскресенье, 12 марта украинские художественные гимнастки завоевали несколько медалей на международном турнире в испанской Марбелье среди юниорок. Накануне наши спортсменки выиграли "серебро" в Испании в групповых упражнениях.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации художественной гимнастики Украины в Facebook. На счету нашей команды четыре золотые и одна серебряная награды.

Таисия Онофрийчук выиграла три "золота": в многоборье, с обручем и мячом. А Екатерина Цема завоевала золотую награду в упражнениях с булавами и "серебро" с лентой.

"Поздравляем наших юниорок и тренеров с 5 медалями на Международном турнире в Марбелье "Кубок Андалусии 2023"!" — поздравили спортсменок в Федерации.

На официальном YouTube-канале Федерации художественной гимнастики Украины доступны видео с выступлениями Онофрийчук и Цемы.

Ранее чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Наталья Годунко показала все свои медали, вес которых составил почти 25кг.

Напомним, бронзовая призерша Олимпийских игр 2016 года по художественной гимнастике Анна Ризатдинова призналась, что ее мама стала жертвой кремлевской пропаганды.