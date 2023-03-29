Умерла легенда мировой художественной гимнастики Альбина Дерюгина

Не стало знаменитого тренера и основоположницы художественной гимнастики в Украине

На 92 году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики, Героя Украины, члена Исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, заслуженного тренера Украины Альбины Николаевны Дерюгиной. Накануне украинские гимнастки успешно выступили на международном турнире в Испании.

О смерти Дерюгиной сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины в Facebook. За годы работы она воспитала не одно поколение гимнасток, которые получали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы, приумножая спортивную славу Украины.

Альбина Дерюгина пришла в художественную гимнастику на заре ее зарождения и считается основоположницей этого вида спорта в Украине. Сегодня ее воспитанницы известны во всем мире, а крепкий фундамент, который она заложила, позволяет выводить на пьедестал почета все новые и новые таланты Украины, сохраняя неповторимый стиль украинской школы художественной гимнастики.

"От имени всей олимпийской семьи выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам и воспитанницам Альбины Николаевны", — гласит сообщение от НОК Украины.

Напомним, украинские художественные гимнастки завоевали серебряные награды в групповом многоборье на международном турнире в испанской Марбелье.

Ранее сообщалось об успешном выступлении наших гимнасток на турнире в Эстонии.