Верняєву скоротили дискваліфікацію за допінг: що стало аргументом для суду

Гімнаст може поїхати на Олімпійські ігри до Парижа

Спортивний арбітражний суд (CAS) скоротив термін дискваліфікації українському гімнасту Олегу Верняєву у справі про допінг. Раніше Верняєв пояснив, що робити зі спортсменами з росії та білорусі.

У серпні 2020 року спортсмен здав позитивний тест на мельдоній, а в липні 2021-го був дискваліфікований на чотири роки — зараз цей термін скорочено до двох, повідомляється на сайті CAS.

Під час розгляду Верняєв стверджував, що джерелом мельдонію були забруднені продукти харчування. CAS вирішив частково задовольнити апеляцію гімнасту.

Верняєву 29 років. Він є олімпійським чемпіоном та чемпіоном світу зі спортивної гімнастики. Через дискваліфікацію пропустив літні Ігри 2021 року у Токіо. Але може поїхати на Олімпіаду-2024.

"Я в строю. Це був тривалий процес, в якому я довів відсутність наміру застосовувати допінг. Суд знизив санкцію вдвічі. Це говорить про те, що суд погодився з моїми доводами і підтвердив, що мельдоній потрапив в організм не з моєї вини чи недбалості.

Дякую моїм близьким та друзям за віру та підтримку протягом усього цього часу. І привіт усім, хто так цього не хотів. До зустрічі. Швидше. Вище. Сильніше", – написав Верняєв у Instagram.

Раніше повідомлялося, що українському гімнасту заборонили відвідувати змагання у футболці "Зупиніть війну". Українці навіть вибачилися за цей "інцидент".