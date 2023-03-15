Верняеву сократили дисквалификацию за допинг: что стало аргументом для суда

Гимнаст может поехать на Олимпийские игры в Париж

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации украинскому гимнасту Олегу Верняеву по делу о допинге. Ранее Верняев объяснил, что делать со спортсменами из россии и беларуси.

В августе 2020 года спортсмен сдал положительный тест на мельдоний, а в июле 2021-го был дисквалифицирован на четыре года – сейчас этот срок сокращен до двух, сообщается на сайте CAS.

В ходе разбирательств Верняев утверждал, что источником мельдония были загрязненные продукты питания. CAS решил частично удовлетворить апелляцию гимнаста.

Верняеву 29 лет. Он является олимпийским чемпионом и чемпионом мира по спортивной гимнастике. Из-за дисквалификации пропустил летние Игры 2021 года в Токио. Но может поехать на Олимпиаду-2024.

"Я в строю. Это был длительный процесс, в котором я доказал отсутствие намерения применять допинг. Суд снизил санкцию вдвое. Это говорит о том, что суд согласился с моими доводами и подтвердил, что мельдоний попал в организм не по моей вине или небрежности.

Спасибо моим близким и друзьям за веру и поддержку в течение всего этого времени. И привет всем, кто так этого не желал. До встречи. Быстрее. Выше. Сильнее", – написал Верняев в Instagram.

Ранее сообщалось, что украинскому гимнасту запретили посещать соревнования в футболке "Остановите войну". Украинцы даже извинились за этот "инцидент".