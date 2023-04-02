"путін прийде, у нас буде нормальний Wi-Fi": гімнаст збірної України виявився "ждуном"

Спортсмен чекав путінських військ у Херсоні, хоча сам втік у Москву

Олімпійський чемпіон-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв розповів про гімнаста національної команди Максима Василенка, який підтримав російських окупантів після повномасштабного вторгнення рф.

Відповідний коментар Верняєва доступний на YouTube-каналі "ВДОМА". Верняєв, говорячи про тимчасову окупацію Херсона, згадав про свого колегу зі збірної, який думав, що "росія тут назавжди". Олег зазначив, що Максим виступав за Україну на чемпіонатах світу та Європи, а потім зрадив країну.

"Це як д**іл наш зі збірної, Василенко. На чемпіонатах світу та Європи виступав. У перше після повномасштабне вторгнення він написав: "Бог рятує нас від українських ракет".

Україна його бомбила. У Херсоні. Потім, як я дізнався, він писав усе з Москви. Отакі у нас патріоти. Ще дізнався, що цей д**іл комусь казав: "Коли вже путін прийде, ми матимемо нормальний Wi-Fi на базі ", — сказав Верняєв.

Раніше українська спортивна Федерація збирала гроші для любителя "російського мира".

Нагадаємо, Анатолій Тимощук, який працює тренером у російському "Зеніті", вирішив судитися з Україною в міжнародному суді.