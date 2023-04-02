"путин придет, у нас будет нормальный Wi-Fi": гимнаст сборной Украины оказался "ждуном"

Спортсмен ждал путинские войска в Херсоне, хотя сам сбежал в москву

Олимпийский чемпион-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев рассказал о гимнасте национальной команды Максиме Василенко, который поддержал российских оккупантов после полномасштабного вторжения рф.

Соответствующий комментарий спортсмена доступен на YouTube-канале "ВДОМА". Верняев, говоря о временной оккупации Херсона, вспомнил про своего коллегу из сборной, который думал, что "россия здесь навсегда". Олег отметил, что Максим выступал за Украину на чемпионатах мира и Европы, а затем предал страну.

"Это как д**ил наш из сборной, Василенко. На чемпионатах мира и Европы выступал. В первые после полномасштабного вторжения он написал: "Бог спасает нас от украинских ракет".

Украина его бомбила. В Херсоне. Потом, как я узнал — он писал все из Москвы. Вот такие у нас патриоты. Еще узнал, что этот д**ил кому-то говорил: "Когда уже путин придет, у нас будет нормальный Wi-Fi на базе", — сказал Верняев.

Ранее украинская спортивная Федерация собирала деньги для любителя "русского мира".

Напомним, Анатолий Тимощук, работающий тренером в российском "Зените", решил судиться с Украиной в международном суде.