Украинский гимнаст обрадовался оккупации и готовится праздновать день победы "без не*юдей"

Спортсмену нравится "русский мир"

Бывший гимнаст сборной Украины Максим Василенко, который ранее опубликовал неоднозначный пост в соцсетях, похоже, доволен, что его родной Херсон находится под оккупацией.

Об этом рассказал олимпийский чемпион Олег Верняев в сторис на своей странице в Instagram.

Верняев прикрепил скриншот с сообщением от Василенко. На нем Максим радуется "приходу" россиян, а также доволен тем, что сможет отпраздновать великий праздник (9 мая, — Ред.).

"Ура! Без нелюдей, которые кричат "Слава Бандере", носят националистическую и фашистскую символику, мы наконец-то сможем отпраздновать этот великий праздник. Наконец-то сможем слушать и петь фронтовые песни, с гордостью надеть георгиевские ленты, пожать руку нашим героям-ветеранам и услышать тихий звон их медалей, возложить цветы к Вечному огню и почтить память погибших предков", — гласит сообщение от Василенко.

Верняев на это сообщение бывшего коллеги по сборной назвал Василенко клоуном.

"Не хочется клоунов пиарить, но как вам не показать это. Пора брать билеты и плыть домой, а то кораблей все меньше. Слава Украине!" — написал Верняев.

Верняев показал, что постит Василенко из оккупированного Херсона

Напомним, что наивысшим достижением Василенко в сборной Украины было восьмое место на чемпионате Европы в 2019 году. Гимнаст, который еще в 2020 году защищал цвета украинского флага закрыл доступ к своей странице в соцсетях.

Ранее сообщалось, что путинский гимнаст надел чужую медаль на митинг президента рф. К слову, это мероприятие посетили топ-спортсмены рф.