Украинская грация "зажгла" на международном турнире под "Стефанию" (видео)

В Болгарии триумфовала местная спортсменка

Украинская гимнастка Кристина Пограничная завоевала "бронзу" в многоборье на международном турнире в Софии (Болгария). Накануне юные украинские грации произвели фурор на соревнованиях в Испании.

Об этом сообщает официальная страница Федерации художественной гимнастики Украины в Facebook. 19-летняя украинская гимнастка уступила Еве Брезалиевой и Татьяне Воложаниной из Болгарии.

К слову, украинка в упражнениях с обручем выступила под ремикс песни "Стефания" украинской группы Kalush Orchestra.

Другие выступления Пограничной:

Художественная гимнастика. Международный турнир София 2023. Индивидуальные упражнения. Многоборье

Ева Брезалиева (Болгария) — 129,550. Татьяна Воложанина (Болгария) — 123,200 Кристина Пограничная (Украина) — 122,150

Еще одна украинка Полина Городничая заняла седьмое место, набрав в сумме 112,100 балла.

Турнирное положение гимнасток в многоборье

Ранее сообщалось, что украинские художественные гимнастки завоевали серебряные награды в групповом многоборье на международном турнире в Марбелье (Испания). Напомним, наши гимнастки успешно выступили на турнире в Тарту (Эстония).