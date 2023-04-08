Украинская грация "зажгла" на международном турнире под "Стефанию" (видео)
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В Болгарии триумфовала местная спортсменка
Украинская гимнастка Кристина Пограничная завоевала "бронзу" в многоборье на международном турнире в Софии (Болгария). Накануне юные украинские грации произвели фурор на соревнованиях в Испании.
Об этом сообщает официальная страница Федерации художественной гимнастики Украины в Facebook. 19-летняя украинская гимнастка уступила Еве Брезалиевой и Татьяне Воложаниной из Болгарии.
К слову, украинка в упражнениях с обручем выступила под ремикс песни "Стефания" украинской группы Kalush Orchestra.
Другие выступления Пограничной:
Художественная гимнастика. Международный турнир София 2023. Индивидуальные упражнения. Многоборье
- Ева Брезалиева (Болгария) — 129,550.
- Татьяна Воложанина (Болгария) — 123,200
- Кристина Пограничная (Украина) — 122,150
Еще одна украинка Полина Городничая заняла седьмое место, набрав в сумме 112,100 балла.
Ранее сообщалось, что украинские художественные гимнастки завоевали серебряные награды в групповом многоборье на международном турнире в Марбелье (Испания). Напомним, наши гимнастки успешно выступили на турнире в Тарту (Эстония).