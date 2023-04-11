Російська тенісистка про українських колег: "З деякими досі спілкуємося, "приколюємося"

Спортсменка більше не дружить із Костюк

Російська тенісистка Анастасія Потапова розповіла про те, як змінилися її стосунки з українськими колегами Даяною Ястремською та Мартою Костюк, яку в Росії вимагали терміново покарати.

В інтерв’ю сайту Чемпионат 25 ракетка світу заявила, що завжди добре спілкувалася з Ястремською, але зараз це "трохи змінилося". Тим часом, зізналася вона, близької дружби з Костюк уже немає.

"На жаль, людина вирішила змінити свою думку, і не тільки про мене. Безпричинно. Не мені її судити, адже це її вибір. І я поважаю її вибір. І якщо їй так простіше, то я це приймаю. Мені від цього не гаряче, ні холодно", — зазначила Потапова.

За її словами, вона не відчуває напруги з тенісистками із України, а з ким це є, вона "не звертає уваги, бо немає в цьому сенсу".

"З деякими ми досі вітаємось, спілкуємося, сидимо в роздягальні, разом дивимося соцмережі, щось показуємо один одному, приколюємось", — резюмувала Потапова.

Нещодавно міністр молоді та спорту України, голова Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт назвав причетними українських тенісистів у рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити атлетів із росії та Білорусі до змагань.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав аморальним рішення Британської асоціації тенісу допустити в нейтральному статусі росіян та білорусів до турніру "Вімблдон", а також до інших турнірів.