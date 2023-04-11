Российская теннисистка об украинских коллегах: "С некоторыми до сих пор общаемся, "прикалываемся"

Спортсменка больше не дружит с Костюк

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о том, как изменились ее отношения с украинскими коллегами Даяной Ястремской и Мартой Костюк, которую в рф требовали срочно наказать.

В интервью сайту Чемпионат 25-я ракетка мира заявила, что всегда хорошо общалась с Ястремской, но сейчас это "чуть-чуть изменилось". Между тем, призналась она, близкой дружбы с Костюк уже нет.

"К сожалению, человек решил изменить свое мнение, и не только обо мне. Беспричинно. Не мне её судить, ведь это ее выбор. И я уважаю ее выбор. И если ей так проще, то я это принимаю. Мне от этого ни горячо, ни холодно", — отметила Потапова.

По ее словам, она не чувствует напряжения с теннисистками из Украины, а с кем есть, она "не обращает внимания, потому что нет в этом смысла".

"С некоторыми мы до сих пор здороваемся, общаемся, сидим в раздевалке, вместе смотрим соцсети, что-то показываем друг другу, прикалываемся", — резюмировала Потапова.

Недавно министр молодежи и спорта Украины, глава Национального олимпийского комитета (НОК) Вадим Гутцайт назвал причастными украинских теннисистов в рекомендации Международного олимпийского комитеат (МОК) допустить атлетов из рф и Беларуси к соревнованиям.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал аморальным решение Британской ассоциации тенниса допустить в нейтральном статусе россиян и белорусов к турниру "Уимблдон", а также к другим турнирам.