Українська тенісистка не стримала сліз під час гімну перед великим матчем (відео)

Спортсменка зазнала поразки

У п’ятницю, 14 квітня, в турецькому Белеку стартувала зустріч кваліфікації Світового фіналу Кубка Біллі Джин Кінг між жіночими збірними України та Чехії з тенісу.

Як повідомляє "Телеграф", під час виконання гімну своєї країни перший номер української команди Марта Костюк не витримала емоцій та заплакала. Далі на неї чекав матч проти Маркети Вондроушової.

Незважаючи на те, що Костюк випереджає суперницю майже на півсотню позицій в світовому рейтингу (38-ма проти 82-ї), вона програла з розгромним рахунком 2:6, 1:6.

Поєдинок зайняв одну годину та 25 хвилин. У наступному матчі на корт вийшли українка Катаріна Завацька та чешка Барбора Крейчикова. Також Україну в цьому протистоянні представляють Даяна Ястремська та Людмила Кіченок.

Переможець зустрічі зіграє у фінальному розіграші турніру, який відбудеться в листопаді 2023 року. Команда, що програла, візьме участь у плей-офф.

Примітно, що напередодні матчу збірної України стало відомо про заручини Людмили Кіченок із її тренером та наставником Костюк Станіславом Хмарським.

Раніше найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна зіграла свій офіційний матч після того, як в неї народилася донька. Також Світоліна, Леся Цуренко та Марта Костюк запропонували керівництву WTA, як вирішити питання з відстороненням гравців з рф та Білорусі.