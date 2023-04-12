Відома українська тенісистка оголосила про заручини

Спортсменка створить сім’ю з тренером

У середу, 12 квітня, стало відомо про заручини відомої української тенісистки Людмили Кіченок. Напередодні найкращі українські тенісистки звернулися до керівництва WTA зі своєю пропозицією щодо допуску росіянок та білорусок до Туру.

Про це повідомила сама спортсменка у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Обранцем Людмили став її тренер, а також наставник Марти Костюк Станіслав Хмарський.

"День, який запам’ятається", — підписала знімок Людмила.

Людмила Кіченок засвітила обручку

Людмила насамперед відома завдяки своїм виступам у парному розряді. На її рахунку 8 перемог на турнірах WTA та 28 – на рівні ITF у парному розряді. Також вона має 6 титулів ITF в одиночному розряді. Наразі Кіченок посідає восьму позицію у парному рейтингу WTA. Її сестра Надія Кіченок — 56-а.

Раніше повідомлялося, що найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна вперше зіграла офіційний матч після народження доньки. Напередодні Еліна відкрито виступила проти позиції глави Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, котрий разом із Кабміном хоче заборонити українським спортсменам виступати на міжнародних турнірах за участю росіян.