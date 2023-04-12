Известная украинская теннисистка объявила о помолвке

Спортсменка создаст семью с тренером

В среду, 12 апреля, стало известно о помолвке известной украинской теннисистки Людмилы Киченок. Накануне лучшие украинские теннисистки обратились к руководству WTA со своим предложением касательно допуска россиянок и белорусок в Тур.

Об этом сообщила сама спортсменка в сторис на своей странице в Instagram. Избранником Людмилы стал ее тренер, а также наставник Марты Костюк Станислав Хмарский.

"День, который запомнится", — подписала снимок Людмила.

Людмила Киченок засветила кольцо

Людмила прежде всего известна благодаря своим выступлениям в парном разряде. На ее счету 8 побед на турнирах WTA и 28 — на уровне ITF в парном разряде. Также она имеет 6 титулов ITF в одиночном разряде. На данный момент Киченок занимает восьмую позицию в парном рейтинге WTA. Ее сеста Надежда Киченок — 56-я.

Ранее сообщалось, что самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина впервые сыграла официальный матч после рождения дочери. Накануне Элина открыто выступила против позиции главы Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта, который вместе с Кабмином хочет запретить украинским спортсменам выступать на международных турнирах с участием россиян.