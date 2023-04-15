"Это нищая страна. Без россии они никто": советский чемпион набросился на украинцев

Бывший биатлонист ведет себя как кремлевский пропагандист

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону (эстафета) Александр Тихонов оскорбил украинцев, говоря о запрете украинским атлетам соревноваться с россиянами и белорусами.

Соответствующий комментарий бывшего спортсмена доступен на Р-Спорт. 76-летний биатлонист не придумал ничего лучшего, чем начать поливать грязью украинцев. В ход пошли кремлевские нарративы, в частности он назвал президента Украины Владимира Зеленского "клоуном".

"Повлияет ли это на международные федерации? Конечно, нет. Это идиоты. Кучка националистов.

Отмороженный Зеленский – клоун, болваны, которые обречены. Закончится тем, что им придется бежать.

Какое давление на международные федерации? Что такое Украина? Это нищая страна. Они еще раз против себя навлекают. Без россии они никто", – заявил Тихонов.

Напомним, правительство Украины приняло решение о запрете нашим спортсменам выступать на международных турнирах, где будут представлены атлеты из рф или Беларуси. Данное решение может затронуть и футбольную сборную Украины, которая ведет отбор на Евро-2024. В квалификации участвует команда Беларуси.

Это не первый раз, когда Тихонов оскорбляет украинцев. Ранее он назвал Францию помойкой, а также пригрозил Швеции войной.