"Це бідна країна. Без росії вони ніхто": радянський чемпіон накинувся на українців

Колишній біатлоніст поводиться як кремлівський пропагандист

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону (естафета) Олександр Тихонов образив українців, говорячи про заборону українським атлетам змагатися з росіянами та білорусами.

Відповідний коментар колишнього спортсмена доступний на Р-Спорт. 76-річний біатлоніст не вигадав нічого кращого, ніж почати поливати брудом українців. У хід пішли кремлівські наративи, зокрема він назвав президента України Володимира Зеленського "клоуном".

"Чи вплине це на міжнародні федерації? Звичайно, ні. Це ідіоти. Купка націоналістів.

Відморожений Зеленський – клоун, бовдури, які приречені. Закінчиться тим, що їм доведеться тікати.

Який тиск на міжнародні федерації? Що таке Україна? Це бідна країна. Вони ще раз проти себе навертають. Без росії вони ніхто", – заявив Тихонов.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення про заборону нашим спортсменам виступати на міжнародних турнірах, де будуть представлені атлети з рф або Білорусі. Це рішення може торкнутися і футбольної збірної України, яка веде відбір на Євро-2024. У кваліфікації бере участь команда Білорусі.

Це не вперше, коли Тихонов ображає українців. Раніше він назвав Францію смітником, а також пригрозив Швеції війною.