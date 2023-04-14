"Будемо дивитись": в уряді прокоментували можливе зняття збірної України з відбору на Євро-2024

У Кабміні уточнили скандальний наказ

Заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний висловився щодо можливого зняття національної футбольної команди України з кваліфікації на Євро-2024 через наказ про заборону українських збірних брати участь в змаганнях, куди допущені росіяни та білоруси

У коментарі Суспільне він зазначив, що основне рішення ухвалюватиме профільна федерація – УАФ. За його словами, уряд і організація мають достатньо часу, щоб вивірити позиції.

"Я знаю, що вони змагатимуться в різних групах [з Білоруссю] і не перетинатимуться безпосередньо в рамках одного заходу. Будемо дивитись", — додав Бідний.

Відповідаючи на запитання, чи буде УАФ згідно з наказом позбавлена статусу національної федерації в разі, якщо збірна України не послухається і відправиться на турнір, чиновник підкреслив, що таке рішення приймається комісією, і в кожному випадку розглядатиметься позиція федерації, як вона відстоюватиме інтереси держави у воєнний час.

"Ми по кожному конкретному випадку будемо розглядати і реагувати окремо. Ми не чекаємо на це, ми багато роботи робимо на упередження, працюємо з міжнародними партнерами, закликаємо, працюємо разом з національними федераціями, які ведуть перемовини з міжнародними федераціями щодо недопуску, працюємо з дипломатичним корпусом.

Те, що спортсмени не будуть брати участь у змаганнях – це не означає, що ми туди не поїдемо і не будемо боротися за свої права і наголошувати на неприпустимості участі агресора в міжнародних змаганнях. Ми теж пропрацьовуємо механізм, як це буде робитися", — резюмував Бідний.

Нагадаємо, що національна команда України з футболу ризикує припинити виступи у відборі на Євро-2024 через те, що на груповому етапі також грає Білорусь.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити спортсменів з рф та Білорусі до міжнародних турнірів під нейтральним прапором під час виконання ними низки умов. Проти бойкоту змагань, куди допустять представників країн-агресорів, виступила Федерація тенісу України, а також відома українська тенісистка Еліна Світоліна.